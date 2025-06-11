Улан-удэнец может сесть на два года за 10 пачек сливочного масла

В Улан-Удэ задержали вора, укравшего 10 пачек сливочного масла. Общая сумма украденного из магазина по ул. Смолина составила 3 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Мужчина пояснил, что похищенное продал случайным прохожим на улице, а деньги потратил на собственные нужды, рассказали в полиции республики.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Совершение данного преступления максимально наказывается лишением свободы на срок до 2 лет.

Фото: полиция РБ