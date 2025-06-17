В Улан-Удэ работники ЛВРЗ судятся за компенсации

АО «Желдорреммаш» время от времени попадает в повестку Бурятии в связи с неприятными историями, касающимися работников ЛВРЗ. На этот раз речь пойдет о двух женщинах, каждая из которых заработала на производстве по три профессиональных заболевания.Ольга Захарова (имя и фамилия изменены) обратилась в суд с требованием взыскать с АО «Желдорреммаш» миллион рублей - компенсацию морального вреда в связи с профессиональным заболеванием. И еще 33 200 рублей - расходы, понесенные ею для лечения этих болезней.В своем иске она рассказала, что на протяжении 11 лет (с 2010 по 2021) состояла в трудовых отношениях с АО «Желдорреммаш». А именно работала во вредных и тяжелых условиях труда, в результате чего приобрела сразу три профессиональных заболевания.По двум из них она уже судилась и выиграла 150 тыс. рублей. И сейчас настало время разобраться с третьим.В заключении медико-социальной экспертизы женщине установлена степень утраты профессиональной трудоспособности - 10% бессрочно.«Считает, что третье профзаболевание возникло из-за того, что работодатель не обеспечил истца безопасными условиями труда. Так, процесс изолировки основан на многократно повторяющихся однообразных (стереотипных) движениях в течение всей смены, при этом локальная нагрузка с участием мышц кистей и пальцев рук при нормативе 40 000 составляет 50 115, нахождение в положении стоя составляет до 80% рабочего дня, региональная нагрузка при работе с преимущественным участием рук и плечевого пояса при нормативе 20 000 составляет 26 520, величина статической нагрузки за смену при удержании груза при нормативе до 22 000 составляет 33 150», - перечислила она причины своих проблем со здоровьем.Также Ольга рассказала, что из-за этой болезни в возрасте 48 лет она чувствует себя беспомощной.«Из-за постоянных болей в руках и в плечах у нее ограничены движения, нарушился прежний уклад жизни, перенесла три операции, длительное время проходила обследования и лечения. В настоящее время ограничена в выборе профессии, поскольку ей противопоказана работа, связанная с физическими нагрузками. Она может выполнять работу только со снижением квалификации, переживает по поводу того, что ей установлена утрата профессиональной трудоспособности в размере 10%».Женщина рассказала, что проходила лечение в Иркутске в платной клинике, за что с нее взяли 33 200 рублей, которые она тоже просит взыскать с ответчика.Несмотря на протесты АО «Желдорреммаш», суд все же постановил взыскать в пользу Ольги Захаровой компенсацию. Правда запрошенный ею миллион рублей превратился в 100 тыс. рублей. Зато сумма, потраченная на лечение, не пострадала. Итого суд первой инстанции постановил выплатить Ольге 133 200 рублей.Женщина с таким раскладом не согласилась и подала апелляцию в Верховный суд Бурятии. По ее словам, «суд первой инстанции не дал оценку всем заслуживающим внимания обстоятельствам, не учел в полной мере степень тяжести причиненных истцу физических и нравственных страданий, в том числе нарушений трудового законодательства в части охраны и безопасных условий труда, предоставления льгот и гарантий работников, занятых во вредных условиях труда. А также то, что истцу в связи с выявлением профзаболеваний противопоказана работа в условиях воздействия аллергенов, смачивания рук, физического перенапряжения рук, охлаждения, контакта с изолировочным материалом».Также она напомнила, что уже перенесла три операции, впереди четвертая.«В общей сложности по поводу третьего профзаболевания она девять раз находилась на стационарном лечении в различных медицинских учреждениях. Для улучшения состояния своего здоровья истец должна постоянно проходить лечение, нести затраты на лечение и приобретение лекарственных препаратов».И Верховный суд прислушался: сумму компенсации увеличили. Не до миллиона рублей, конечно, но хотя бы до 300 тыс. рублей. Что уже можно считать серьезной победой.Параллельно суды Бурятии рассматривали еще одно дело, очень похожее на историю Ольги. Ответчик тот же, но с нюансом. Претензии предъявлялись к обособленному подразделению «ЭлмашРемонт-Улан-Удэ» «ЛокоТех-Электромашинный дивизион» - филиалу АО «Желдорреммаш».Сумма та же – миллион рублей морального вреда, а вот затраты на лечение, правда, чуть поменьше – примерно 23 тыс. рублей.История очень похожа. Ирина Станкевич (имя и фамилия изменены) трудилась на ЛВРЗ на работах с сырой микалентой, стекломикалентой, стекловолокном, синтетической лентой и эпоксидными смолами, отнесенными к категории вредных.«В результате продолжительного воздействия вредных производственных факторов с превышением нормативов по профессии у нее возникло три производственных заболевания. В результате выявления указанных трех профессиональных заболеваний заключением МСЭ от 19.04.2023 года Станкевич установлена степень утраты профессиональной трудоспособности по каждому из заболеваний 10%, всего - 30%. Акты расследования установили, что непосредственной причиной профессиональных заболеваний послужило длительное время работы (20 лет 9 месяцев) в условиях воздействия вредных производственных факторов».Представитель АО «Желдорреммаш» в суде, отвечая на претензии женщины, рассказал, что «в связи с наличием вредных производственных факторов работнику выплачивались надбавки, начислялся льготный стаж, предоставлялся дополнительный отпуск, утрата профессиональной трудоспособности является временной, полагает, что размер компенсации морального вреда завышен».Суд первой инстанции также встал на сторону женщины и присудил ей 300 тыс. рублей компенсации плюс расходы на лечение.Верховный суд, как и в предыдущем деле, поднял размер компенсации морального вреда – на этот раз до 450 тыс. рублей.Впрочем, есть основания полагать, что платить подобные компенсации промышленникам Бурятии все еще выгоднее, чем приводить условия труда к положенным по закону нормативам.