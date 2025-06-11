Общество 11.06.2025 в 17:36

В Бурятии статуи для новой тропы обойдутся в 200 миллионов рублей

Некоторые общественники усомнились в целесообразности таких трат
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии статуи для новой тропы обойдутся в 200 миллионов рублей
Фото: телеграм-канал главы Бурятии Алексея Цыденова
В Бурятии усомнились в целесообразности строительства экотропы в локации «Плато Чингисхана» в Иволгинском районе. Само обустройство тропы будет весьма бюджетным. В отличие от  оформления тропы скульптурами. 

Как ранее сообщали в администрации района, в 2026 году чиновники намерены открыть тропу здоровья протяженностью 4,5 км, которая ведет на «Плато Чингисхана» в Иволгинском районе. Планируется, что тропу украсят композиции известного скульптора Даши Намдакова.

Экотропа станет отправной точкой масштабного преображения Иволгинского района в рамках проекта «Большое Гороо». Это    план по  развитию Иволгинского района в Бурятии, объединяющий природные, культурные и исторические достопримечательности в единую систему осмысленного и бережного туризма.

На «Плато Чингисхана» создается уникальная экспозиция под открытым небом — 12 скульптур всемирно известного художника Даши Намдакова, вдохновленных символами восточного календаря. Скульптуры интегрируются в природный ландшафт: они будут установлены на возвышенностях, в природных углублениях и среди скальных пород.

Пространство экотропы дополнят элементы бурятской культуры - традиционные сэргэ (священные коновязи) и молитвенные флажки хии морин. Здесь также появятся места для медитаций и духовных практик. Особое значение имеет территория, где, по преданиям, собирал свое войско Чингисхан.

Вся инфраструктура — от входной группы до навигационных указателей — создается с учетом сохранения священных троп и мест проведения традиционных ритуалов.

Помимо тропы на популярной локации «Плато Чингисхана» планируют создать объекты турпоказа, обустроить зоны отдыха, установить беседки, скамейки и др. Всего на обустройство объекта направят 240 млн рублей. Львиная доля стоимости заказа уйдет скульптору Даши Намдакову. 
Глава района Николай Емонаков сообщил, что «12 скульптур именитый мастер сделает за счет бюджета, а 13-ю - стоимостью в 40 млн рублей - по своей инициативе бесплатно». 

Как отметил глава, «в мастерской Намдакова уже изготовлена первая скульптура «Баран». Для района это будет весьма актуально - территория считается животноводческой.

Между тем у общественников освоение огромных, даже по нынешним меркам, сумм вызвало вопросы в целесообразности трат.

- В данной ситуации я понимаю, что 13-я скульптура стоимостью в 40 млн рублей будет для района своего рода «приятным» бонусом. Напрашивается вполне закономерный вопрос: из каких расходов состоит смета в сумме 240 млн рублей на строительство экотропы и какова стоимость 12  скульптур, если 13-я  в виде подарка стоит 40 млн?  Хочу добавить, что тропа уже давным-давно имеется, и даже не тропа, а целая автомобильная дорога. На ее дальнейшее обустройство можно было выделить куда меньшие суммы, - полагает один известный общественник Бурятии. 

По его словам, в каждой подобной сделке с участием госбюджета, будь то песни, скульптуры, картины и другие материальные и нематериальные ценности, должна проводиться специальная экспертиза по оценке их реальной стоимости. Если же стоимость подозрительно высока, то здесь может скрываться корыстный мотив. 

Однако представители туристической сферы полагают, что вложения оправданы. Председатель Бурятского республиканского союза туриндустрии Вячеслав Дмитриев отмечает, что «такие уникальные места необходимо облагораживать». 

- «Плато Чингисхана» — замечательный туристический объект, который может стать площадкой для притяжения тысяч новых туристов, однако в зимнее время туда сложно попасть. Существующие проселочные дороги не позволяют возить в это место большие экскурсии. Поэтому обустройство экотропы необходимо, поскольку поможет максимально эффективно реализовать потенциал этого туристического объекта.

Как отметил Вячеслав Дмитриев, реализация проекта, который получит федеральное финансирование, «на годы и десятилетия будет приносить доход туристической отрасли республики».
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туризм тропа

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