Общество 11.06.2025 в 16:44

В Бурятии будут судить двух наркосбытчиков из Забайкалья

Мужчины подрабатывали закладчиками
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии будут судить двух наркосбытчиков из Забайкалья

Следственным отделом МВД Бурятии окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Забайкальского края, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков в составе организованной группы.

Двое жителей Забайкальского края были задержаны в январе текущего года в Тарбагатайском районе. Такси, на котором они ехали, полицейские остановили для проверки документов у водителя, но пассажиры сильно нервничали, поэтому и привлекли внимание инспекторов. При проверке документов подозреваемые пытались избавиться от наркотиков.

- В ходе следствия выяснилось, что мужчины являлись «закладчиками», развозившими наркотики. Следствие установило, что фигуранты были участниками ОПГ, действовавшей как интернет-магазин по розничной продаже розничной наркотиков в одном из популярных мессенджеров. Преступная группа имела строгую иерархию. Организатор руководил и планировал, распределял обязанности по подготовке и совершению преступлений, подыскивал каналы поставки наркотиков, выплачивал участникам вознаграждения. Злоумышленники состояли в онлайн подгруппах: «кураторов», «фасовщиков», «закладчиков». Все участники общались посредством интернета, используя в чатах только ник-неймы, - рассказали в полиции республики.

Оба фигуранта уголовного дела сбывали через тайники-закладки наркотические и синтетические средства на территории Бурятии. В Улан-Удэ в съемной квартире они хранили и фасовали наркотики. В квартире находились электронные весы, полимерные пакеты с рельсовыми застежками, липкая лента, необходимые для взвешивания и фасовки наркотических средств. Всего у фигурантов дела было изъято из незаконного оборота более 5 кг синтетических и наркотических средств.

- В настоящее время уголовное дело в отношении одного фигуранта после утверждения обвинительного заключения направлено в суд. В отношении второго наркосбытчика уголовное дело выделено в отдельное производство, - добавили в МВД.

Фото: Номер один

 

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