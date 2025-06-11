Общество 11.06.2025 в 16:48

Отделение Банка России в Бурятии возглавил Виталий Пономарев

Он работал в Нацбанке с 1996 года
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Отделение Банка России в Бурятии возглавил Виталий Пономарев
Фото: пресс-служба правительства РБ
10 июня главе Бурятии Алексею Цыденову представили нового управляющего отделением Банка России - Национального банка РБ. Должность занял Виталий Пономарев, выпускник бурятского вуза. Нового руководителя регионального отделения представил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

Виталий Пономарев окончил Бурятский государственный педагогический институт. Начал профессиональную деятельность в системе Банка России в 1996 году с должности инженера-электронщика 2 категории, вырос до начальника отдела информатизации Национального банка по РБ. С мая 2018 года по июнь 2025 года работал заместителем управляющего отделением.
Теги
нацбанк назначение

Все новости

Отделение Банка России в Бурятии возглавил Виталий Пономарев
11.06.2025 в 16:48
В Бурятии будут судить двух наркосбытчиков из Забайкалья
11.06.2025 в 16:44
Монголия начнет перерабатывать отходы строительства в стройматериалы
11.06.2025 в 16:24
За убийство суд Бурятии отправил негостеприимную хозяйку за решетку
11.06.2025 в 15:53
Улан-удэнец может сесть на два года за 10 пачек сливочного масла
11.06.2025 в 15:22
В Бурятии наградили участников всероссийского проекта «Кибердром»
11.06.2025 в 15:12
На кладбищах царит оживление
11.06.2025 в 15:06
Мэр Улан-Удэ проверил ход капитального ремонта в школе
11.06.2025 в 14:34
На площади Советов в Улан-Удэ поставят 6 торговых домиков
11.06.2025 в 14:31
В Бурятии пострадавший работник сразился с лесным гигантом
11.06.2025 в 14:20
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 июня

Читайте также
В Бурятии будут судить двух наркосбытчиков из Забайкалья
Мужчины подрабатывали закладчиками
11.06.2025 в 16:44
Монголия начнет перерабатывать отходы строительства в стройматериалы
До 30% содержимого на полигонах Улан-Батора составляет строительный мусор
11.06.2025 в 16:24
Улан-удэнец может сесть на два года за 10 пачек сливочного масла
Он украл его из магазина в центре города
11.06.2025 в 15:22
В Бурятии наградили участников всероссийского проекта «Кибердром»
Команда из нашей республики заняла третье место по инженерному проекту
11.06.2025 в 15:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru