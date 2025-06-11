Отделение Банка России в Бурятии возглавил Виталий Пономарев

10 июня главе Бурятии Алексею Цыденову представили нового управляющего отделением Банка России - Национального банка РБ. Должность занял Виталий Пономарев, выпускник бурятского вуза. Нового руководителя регионального отделения представил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.Виталий Пономарев окончил Бурятский государственный педагогический институт. Начал профессиональную деятельность в системе Банка России в 1996 году с должности инженера-электронщика 2 категории, вырос до начальника отдела информатизации Национального банка по РБ. С мая 2018 года по июнь 2025 года работал заместителем управляющего отделением.