Общество 11.06.2025 в 16:48
Отделение Банка России в Бурятии возглавил Виталий Пономарев
Он работал в Нацбанке с 1996 года
Текст: Андрей Константинов
10 июня главе Бурятии Алексею Цыденову представили нового управляющего отделением Банка России - Национального банка РБ. Должность занял Виталий Пономарев, выпускник бурятского вуза. Нового руководителя регионального отделения представил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.
Виталий Пономарев окончил Бурятский государственный педагогический институт. Начал профессиональную деятельность в системе Банка России в 1996 году с должности инженера-электронщика 2 категории, вырос до начальника отдела информатизации Национального банка по РБ. С мая 2018 года по июнь 2025 года работал заместителем управляющего отделением.
Виталий Пономарев окончил Бурятский государственный педагогический институт. Начал профессиональную деятельность в системе Банка России в 1996 году с должности инженера-электронщика 2 категории, вырос до начальника отдела информатизации Национального банка по РБ. С мая 2018 года по июнь 2025 года работал заместителем управляющего отделением.
Тегинацбанк назначение