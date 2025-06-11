Штрафстоянку Улан-Удэ украсит красный китайский Танк

В полиции Улан-Удэ раскрыли подробности ночного ДТП, случившегося на первом участке станции Дивизионнная. Водитель китайского внедорожника «ТАNK» оказался молод и пьян.

- Сегодня около 02.20 на ул. Левченко экипаж ДПС заметил автомобиль «GWM TANK». Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. В ходе преследования на ул. Гарнизонная нарушитель не справился с управлением и совершил наезд на продуктовый ларек, - рассказали в МВД республики.

За рулём иномарки находился 28-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования отказался. Госавтоинспекторы оформили административный материал за отказ от освидетельствования на состояние опьянения и за невыполнение требования полицейского об остановке, а автомобиль поместили на штрафстоянку.

Фото: полиция республики