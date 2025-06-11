Общество 11.06.2025 в 17:12

В Монголии впервые прошел главный якутский праздник Ысыах Мира

Он связан с культом солнечных божеств и культом плодородия
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
В Монголии впервые прошел главный якутский праздник Ысыах Мира
Фото: автора
Масштабный международный проект по проведению главного якутского национального праздника Ысыах мира впервые прошел в Монголии. 

«Спасибо организаторам Ысыах мира за популяризацию культуры и традиций Якутии в Монголии. Вы показали ее жителям то, что Россия является многонациональной страной и в этом ее сила и богатство», – поблагодарила руководитель Российского центра науки и культуры в Монголии Валерия Кильпякова членов общества Монголо-Саха Сотрудничества и землячество якутов в Монголии.

По его информации, Ысыах Мира проводится ежегодно в разных странах. В 2024 году фестиваль принимала Сербия, куда приехали более 150 якутян из 17 стран. В этом году в Монголии прибыли более 300 участников, большинство из Якутии. В основном это артисты ансамблей песни и танца, мастера народных художественных промыслов. Жителям Улан-Батора показали мастер-классы по созданию якутских украшений, оберегов и сувениров, а также плетению из конского волоса. 

Главный праздник в Якутии - Ысыах (переводится как «изобилие») - связан с культом солнечных божеств, с религиозным культом плодородия, традиционно его отмечают в день летнего солнцестояния.

Теги
Монголия

Все новости

Россияне в мае купили игрушек Лабубу на 2 млн рублей
11.06.2025 в 17:55
В Бурятии статуи для новой тропы обойдутся в 200 миллионов рублей
11.06.2025 в 17:36
В Монголии впервые прошел главный якутский праздник Ысыах Мира
11.06.2025 в 17:12
Штрафстоянку Улан-Удэ украсит красный китайский Танк
11.06.2025 в 17:06
Отделение Банка России в Бурятии возглавил Виталий Пономарев
11.06.2025 в 16:48
В Бурятии будут судить двух наркосбытчиков из Забайкалья
11.06.2025 в 16:44
Монголия начнет перерабатывать отходы строительства в стройматериалы
11.06.2025 в 16:24
За убийство суд Бурятии отправил негостеприимную хозяйку за решетку
11.06.2025 в 15:53
Улан-удэнец может сесть на два года за 10 пачек сливочного масла
11.06.2025 в 15:22
В Бурятии наградили участников всероссийского проекта «Кибердром»
11.06.2025 в 15:12
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 июня

Читайте также
Россияне в мае купили игрушек Лабубу на 2 млн рублей
Спрос на жуткие китайские изделия не сигнализирует о психических проблемах
11.06.2025 в 17:55
В Бурятии статуи для новой тропы обойдутся в 200 миллионов рублей
Некоторые общественники усомнились в целесообразности таких трат
11.06.2025 в 17:36
Штрафстоянку Улан-Удэ украсит красный китайский Танк
Его водитель ночью протаранил продуктовый ларек
11.06.2025 в 17:06
Отделение Банка России в Бурятии возглавил Виталий Пономарев
Он работал в Нацбанке с 1996 года
11.06.2025 в 16:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru