В Монголии впервые прошел главный якутский праздник Ысыах Мира

Масштабный международный проект по проведению главного якутского национального праздника Ысыах мира впервые прошел в Монголии.«Спасибо организаторам Ысыах мира за популяризацию культуры и традиций Якутии в Монголии. Вы показали ее жителям то, что Россия является многонациональной страной и в этом ее сила и богатство», – поблагодарила руководитель Российского центра науки и культуры в Монголии Валерия Кильпякова членов общества Монголо-Саха Сотрудничества и землячество якутов в Монголии.По его информации, Ысыах Мира проводится ежегодно в разных странах. В 2024 году фестиваль принимала Сербия, куда приехали более 150 якутян из 17 стран. В этом году в Монголии прибыли более 300 участников, большинство из Якутии. В основном это артисты ансамблей песни и танца, мастера народных художественных промыслов. Жителям Улан-Батора показали мастер-классы по созданию якутских украшений, оберегов и сувениров, а также плетению из конского волоса.Главный праздник в Якутии - Ысыах (переводится как «изобилие») - связан с культом солнечных божеств, с религиозным культом плодородия, традиционно его отмечают в день летнего солнцестояния.