Общество 11.06.2025 в 17:55

Россияне в мае купили игрушек Лабубу на 2 млн рублей

Спрос на жуткие китайские изделия не сигнализирует о психических проблемах
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Текст: Иван Иванов
Россияне в мае купили игрушек Лабубу на 2 млн рублей
Фото: скриншот видео
На двух крупных российских маркетплейсах в мае резко выросли продажи игрушек из Китая - Лабубу. За прошлый месяц россияне потратили на них 2 056 832 рублей. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные Moneyplace (входит в экосистему «Контур»).

По данным аналитиков, в начале 2025 года игрушки Лабубу почти не пользовались спросом на маркетплейсах, первые их продажи начались только в апреле. На одной из платформ пиковый день продаж пришелся на 20 мая: за эти сутки было куплено 128 игрушек и брелоков Лабубу на 270 462 рублей.

Лабубу — пушистая кукла с ушами, похожими на заячьи. Ее придумал китайский дизайнер Лун Цзяшэн как одного из персонажей своей серии рассказов The Monsters. В 2019 году кукол запустили в производство. Сегодня персонаж Лабубу выпускают более чем в 300 вариантах. 

На этой неделе в Иркутске у туриста изъяли почти 300 упаковок игрушек Лабубу, которые он ввез на перепродажу.

Сегодня взрослые начинают тревожиться - насколько покупка страшных кукол может отразиться на детях? 

- Некоторое беспокойство у родителей может быть в связи с популярностью у детей из-за распространения «монструозных», внешне «злых» игрушек, но здесь важно понять, что психика взрослых и детей отличается, - говорит улан-удэнский психолог Агата Родионова. - Дети воспринимают такие «неправильные» игрушки как возможность выделиться среди других детей. И. показывая друг другу такие страшилки, пока еще не слишком распространенные, они тем самым поднимают свой статус в глазах других ребятишек. Для того, чтобы определить вред для психики ребенка при взаимодействии с такими специфическими персонажами, нужны специальные исследования. 

Добавим, что ранее в Бурятии были популярны довольно мрачные кукольные персонажи как Монстр Хай, Хагги Вагги. Но они довольно быстро вышли из моды, дети потеряли к ним интерес и их не стали завозить в республику из Китая.
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