Председатель горсовета поздравил улан-удэнцев с Днем города

От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с Днем рождения нашего солнечного, гостеприимного, радушного Улан-Удэ!День рождения города - это наш общий праздник – тех, кто родился и вырос здесь, кто приехал сюда и остался навсегда. Улан-Удэ - наш общий дом, который мы любим и бережно храним. Это место нашей силы, источник вдохновения и мотивации для новых побед.В истории Улан-Удэ немало славных страниц.Мы гордимся ветеранами, благодаря труду которых наш город удостоен высокого звания города трудовой доблести; ратными подвигами тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны и сегодня находится на передовой; учеными, которые предлагают инновационные технологии; нашими спортсменами, которые укрепляют имидж города на спортивных аренах и всеми, кто своим трудом вносит вклад в развитие и благополучие Улан-Удэ.Каждый день мы с вами пишем новую историю, вместе делаем Улан-Удэ комфортным, красивым, уютным. Впереди у нас много работы. И я уверен, что мы справимся со всеми задачами, потому что улан-удэнцы – активные, творческие, неравнодушные к судьбе своей малой родины.С каждым годом наш город хорошеет: появляются удобные зоны для отдыха, уютные скверы и парки, спортивные объекты, застраиваются новые кварталы, продолжается работа по благоустройству дворовых территорий, ремонту дорог и уличного освещения. Жители Улан-Удэ вносят достойный вклад в социально-экономическое развитие Республики Бурятия. Все это – наша общая заслуга!Пусть в каждом доме живет тепло и любовь, а в сердцах — гордость за наш город. Желаю всем крепкого здоровья, праздничного настроения, славных дел и новых трудовых свершений! С Днем рождения, Улан-Удэ!Бултандатнай бэеын элүүр энхые, баяр баясхаланиие, hайн хэрэгүүдые бэелүүлжэ, шэнэ олон амжалтануудые туйлахыетнай хүсэнэб! Түрэhэн үдэрөөр, Улаан-Үдэ хотомнай!