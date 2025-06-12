Общество 12.06.2025 в 09:05

Игорь Шутенков поздравил жителей Бурятии с Днем России

Поздравления мэра города Улан-Удэ
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Текст: Номер один
Игорь Шутенков поздравил жителей Бурятии с Днем России
Мэрия Улан-Удэ
Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днём России!

Россия наша велика не только просторами, но и глубиной народной души, щедростью сердец и верностью традициям. 
Каждая эпоха оставляла нам наследие, которым мы гордимся и бережно храним, но главная ценность нашего Отечества – это люди .
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🇷🇺Наш Улан-Удэ объединяет десятки народов, разных культур и национальностей. И все мы одна большая семья. У нас живут гостеприимные, добрые люди. Любое испытание становится лишь проверкой наших уз, укрепляя веру друг в друга и стремление двигаться вперед вместе.

День России – это праздник единства народа, веры в общее дело и ответственность за судьбы будущих поколений.. Здоровья, счастья и вдохновение каждому из вас!  
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Мы всегда гордились и будем гордиться нашей страной! 

С праздником!
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