Общество 12.06.2025 в 09:05
Игорь Шутенков поздравил жителей Бурятии с Днем России
Поздравления мэра города Улан-Удэ
Текст: Номер один
Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днём России!
Россия наша велика не только просторами, но и глубиной народной души, щедростью сердец и верностью традициям.
Каждая эпоха оставляла нам наследие, которым мы гордимся и бережно храним, но главная ценность нашего Отечества – это люди .
🇷🇺Наш Улан-Удэ объединяет десятки народов, разных культур и национальностей. И все мы одна большая семья. У нас живут гостеприимные, добрые люди. Любое испытание становится лишь проверкой наших уз, укрепляя веру друг в друга и стремление двигаться вперед вместе.
День России – это праздник единства народа, веры в общее дело и ответственность за судьбы будущих поколений.. Здоровья, счастья и вдохновение каждому из вас!
Мы всегда гордились и будем гордиться нашей страной!
С праздником!
Россия наша велика не только просторами, но и глубиной народной души, щедростью сердец и верностью традициям.
Каждая эпоха оставляла нам наследие, которым мы гордимся и бережно храним, но главная ценность нашего Отечества – это люди .
🇷🇺Наш Улан-Удэ объединяет десятки народов, разных культур и национальностей. И все мы одна большая семья. У нас живут гостеприимные, добрые люди. Любое испытание становится лишь проверкой наших уз, укрепляя веру друг в друга и стремление двигаться вперед вместе.
День России – это праздник единства народа, веры в общее дело и ответственность за судьбы будущих поколений.. Здоровья, счастья и вдохновение каждому из вас!
Мы всегда гордились и будем гордиться нашей страной!
С праздником!
Тегидень россии