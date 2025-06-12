Игорь Шутенков поздравил жителей Бурятии с Днем России

Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днём России!Россия наша велика не только просторами, но и глубиной народной души, щедростью сердец и верностью традициям.Каждая эпоха оставляла нам наследие, которым мы гордимся и бережно храним, но главная ценность нашего Отечества – это люди .🇷🇺Наш Улан-Удэ объединяет десятки народов, разных культур и национальностей. И все мы одна большая семья. У нас живут гостеприимные, добрые люди. Любое испытание становится лишь проверкой наших уз, укрепляя веру друг в друга и стремление двигаться вперед вместе.День России – это праздник единства народа, веры в общее дело и ответственность за судьбы будущих поколений.. Здоровья, счастья и вдохновение каждому из вас!Мы всегда гордились и будем гордиться нашей страной!С праздником!