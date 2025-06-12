Общество 12.06.2025 в 13:46

Родителям из Бурятии предлагают бесплатный чат-бот

Телеграм-бот рассказывает о цифровой безопасности детей
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Текст: Татьяна Жамсуева
Родителям из Бурятии предлагают бесплатный чат-бот
Фото: freepik.com

Команда Центра «Безопасность и профилактика» запустила telegram-бот «Экран БезОпасности» – первый бесплатный цифровой помощник для родителей, созданный специально для того, чтобы защитить детей от онлайн-угроз.


Теперь любой родитель, вне зависимости от региона, уровня цифровой грамотности и занятости, может в удобном формате получить информацию: какие угрозы подстерегают детей в интернете, как разговаривать с ребёнком о его увлечениях, что делать, если подросток уже оказался в зоне риска.

Чтобы начать пользоваться ботом, достаточно открыть Telegram и перейти по ссылке: @BezOpasnosti_bot.

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