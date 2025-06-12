Родителям из Бурятии предлагают бесплатный чат-бот

Команда Центра «Безопасность и профилактика» запустила telegram-бот «Экран БезОпасности» – первый бесплатный цифровой помощник для родителей, созданный специально для того, чтобы защитить детей от онлайн-угроз.



Теперь любой родитель, вне зависимости от региона, уровня цифровой грамотности и занятости, может в удобном формате получить информацию: какие угрозы подстерегают детей в интернете, как разговаривать с ребёнком о его увлечениях, что делать, если подросток уже оказался в зоне риска.



Чтобы начать пользоваться ботом, достаточно открыть Telegram и перейти по ссылке: @BezOpasnosti_bot.