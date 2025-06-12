Общество 12.06.2025 в 14:28

На леса Бурятии распылили препарат

Прошла обработка от хвойной волнянки в Мухоршибирском районе
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Текст: Татьяна Жамсуева
На леса Бурятии распылили препарат
Скриншот из видео РАЛХ

По данным РАЛХ, путём распыления биологического препарата, продезинфицировали площадь 53 110 га. Три борта Ан-2 кружили среди деревьев на протяжении двух недель, и всё для того, чтобы спасти лесные насаждения от вредоносных гусениц. Специалисты отмечают, что для успешного результата выбирали определённое время полётов, а именно безветренную, сухую и не жаркую погоду.

Контрольный учёт биологической эффективности будет произведён через 12-15 дней. В 2026 году работа по подавлению и уничтожению численности вредителей на территории лесного фонда Бурятии будет продолжена.

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