Общество 12.06.2025 в 14:49

В Улан-Удэ прогремел выстрел

Он прозвучал в честь празднования Дня России  
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Улан-Удэ прогремел выстрел
Скриншот из видео Мэрия УУ

Сегодня, в честь празднования Дня России в столице Бурятии состоялась торжественная церемония полуденного выстрела. В мероприятии приняли участие представители общественных организаций, кадеты, юнармейцы и жители Улан-Удэ.

К участникам мероприятия обратился первый зампред Правительства республики Всеволод Мухин.

- В 1990-м году были заложены основы государственности и суверенитета России. И сегодня наши земляки защищают ее будущее. Все вместе, вся страна сплотилась, чтобы достичь нашей общей цели. Только вместе мы способны решать самые сложные задачи, которые стоят перед нашей любимой Родиной! – подчеркнул он.

Право произвести полуденный выстрел из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 предоставлено заместителю председателя РОО «Союз ветеранов Корейской войны», «Человеку года -2025» Очиру Цыбикову.

- В этот день вся республика салютует Дню России. Хотелось бы пожелать всем добра, счастья, мира. Мы ждем нашу долгожданную победу в специальной военной операции и ждем возвращения наших защитников, — сказал Очир Цыбиков.

Церемония сигнального полуденного выстрела существует в шести городах России. Улан-Удэ является седьмым городом, где она производится. Согласно Указу Главы Бурятии, полуденный выстрел традиционно будет звучать в дни государственных праздников и в дни воинской славы России.

Традиция введена в связи с присвоением Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести» и посвящена значительному вкладу жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне: обеспечению бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленным при этом массовому трудовому героизму и самоотверженности. Почётное право участия в мероприятии предоставляется выдающимся соотечественникам.

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