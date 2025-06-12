Общество 12.06.2025 в 18:21

В Бурятии отметили День России

В Улан-Удэ прошел ряд праздничных мероприятий
A- A+
Текст: Лариса Ситник
В Бурятии отметили День России

Сегодня, 12 июня, в нашей стране отмечают День России, установленный в память о принятии Декларации о суверенитете. По всей стране проходят массовые гулянья: фестивали, концерты, спортивные состязания и мастер-классы. В нашей республике также отметили государственный праздник.

Торжественное мероприятие состоялось на площади Советов. На импровизированной сцене в начале торжественного мероприятия собравшихся поздравил председатель Народного Хурала Владимир Павлов, и.о председателя правительства республики Всеволод Мухин и зампред горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов.

- От имени депутатов Народного Хурала поздравляю вас, уважаемые земляки, с главным государственным праздником нашей страны – Днем России. В этот день мы испытываем особые чувства к нашей великой державе. Этот праздник объединяет всех граждан России любовью к родине, любовью к родной земле, гордостью за славную, героическую историю нашей страны и ответственностью за настоящее и будущее нашего Отечества. Все мы осознаем и понимаем, что сила и единство нашей страны в единстве и сплоченности нашего многонационального народа. Мы гордимся нашими земляками, лучшими сыновьями и дочерями нашей бурятской земли, которые сегодня с честью и достоинством защищают интересы нашей родины в ходе СВО. И мы особенно остро осознаем, как важно любить нашу родину и защищать ее от всяких посягательств. Только все вместе мы можем преодолеть все вызовы, все проблемы, все трудности и сделать нашу республику еще более развитой, а нашу родину могущественной и великой державой. С праздником, дорогие земляки! Слава великой России! – обратился со сцены к собравшимся Владимир Павлов.

Традиционно, в День России, отличившимся в учебе, спорте, общественной и волонтерской работе юным жителям республики, достигшим 14-летнего возраста вручили паспорта Российской Федерации. Всего паспорта в День России получили 20 наших юных земляков.

Далее прошел гала-концерт известных вокальных и хоровых коллективов республики, которые исполнили произведения российских и бурятских композиторов.

Также сегодня состоялось традиционное шествие в дэгэлах и не только. В День России населяющие республику народы показали себя в своих национальных одеждах Улан-Удэ. Они прошествовали от площади Революции 1905 года до площади Советов. Эта акция состоялась уже в четвертый раз.

Во всех парках и скверах Улан-Удэ сегодня проходят праздничные концерты.Так, к примеру, в парке культуры и отдыха «Юбилейный» состоялся республиканский этно-фестиваль «Каравай дружбы», организованный Центром студенческих инициатив ВСГИК.

Фестиваль включал в себя концертную программу творческих коллективов вузов Бурятии: ансамблей «Белый день», «Раздолье», «Алтан Булаг», «Сибирский сувенир», «Байкальские волны», «Байкальские самоцветы». В мероприятии приняли участие более 100 студентов.

 
Фото "Номер один"

Теги
день России праздник площадь советов

Все новости

В Бурятии отметили День России
12.06.2025 в 18:21
Реконструкция Улан-Удэнской ТЭЦ-2 будет под вопросом
12.06.2025 в 16:59
В Улан-Удэ прогремел выстрел
12.06.2025 в 14:49
На леса Бурятии распылили препарат
12.06.2025 в 14:28
МС-21 добавят 2 миллиарда
12.06.2025 в 14:21
Родителям из Бурятии предлагают бесплатный чат-бот
12.06.2025 в 13:46
Жителю Бурятии грозит тюрьма из-за 150 000 рублей
12.06.2025 в 13:23
Леса горят в нескольких районах Бурятии
12.06.2025 в 11:50
Игорь Шутенков поздравил жителей Бурятии с Днем России
12.06.2025 в 09:05
Спикер Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем России
12.06.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 июня

Читайте также
В Улан-Удэ прогремел выстрел
Он прозвучал в честь празднования Дня России  
12.06.2025 в 14:49
На леса Бурятии распылили препарат
Прошла обработка от хвойной волнянки в Мухоршибирском районе
12.06.2025 в 14:28
Родителям из Бурятии предлагают бесплатный чат-бот
Телеграм-бот рассказывает о цифровой безопасности детей
12.06.2025 в 13:46
Игорь Шутенков поздравил жителей Бурятии с Днем России
Поздравления мэра города Улан-Удэ
12.06.2025 в 09:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru