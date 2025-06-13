В Бурятии раскритиковали водку «без градусов»

В России стали продавать безалкогольную водку. На одном из маркетплейсов появилась такая опция. Производитель «безалкогольной водки» уверяет, что градусов там не будет, но вкус останется тот же. Соответственно, без «утреннего стыда» и эффекта опьянения. Водка якобы пахнет ржаным хлебом, обжигает горло — как в классическом варианте. Есть два вида напитка по 0,7л (русская классическая водка) и китайская байдзю. Цена на маркетплейсах составляет 1100 рублей.

Между тем подобное новшество вызвало недоумение у пользователей.

- Есть такое выражение - пиво без водки - деньги на ветер. Здесь же просто деньги на ветер. Зачем употреблять продукт, где вкусовые рецепторы будут активироваться за счет «химии», ведь спирта там не будет от слова совсем, - удивляются в соцсетях Улан-Удэ.

Покупка подобных продуктов была названа «глупостью», поскольку «вкус водки никого не интересует, только непосредственный эффект, а его не будет».





Фото: "Номер один"