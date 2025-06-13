В Иркутский авиазавод вложат 65 миллиардов

Проект по техническому перевооружению Иркутского авиационного завода планирует реализовать ПАО «Яковлев». Речь идет об инвестициях на сумму более 65 миллиардов рублей, сообщил портал «Ирсити.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Тему обсудили на инвестсовете при губернаторе Приангарья.

Инвестиционное соглашение о перевооружении Иркутского авиационного завода должно помочь освоить серийное производство самолетов МС-21 и обеспечить выпуск 36 лайнеров в год. Для этого необходимо построить новые и реконструировать уже имеющиеся производственные помещения, приобрести и внедрить высокотехнологическое оборудование, а также набрать персонал с соответствующей квалификацией.

Проект должен быть реализован до 2030 года.

Напомним, что главное детище авиазавода - МС-21 начали разрабатывать давно и до сих пор не могут вывести в эксплуатацию. Еще в 2009 году серийное производство самолёта предполагалось начать в 2016 году, однако неоднократно откладывалось и сегодня серийный выпуск планируется на 2025-2026 годы.

Будущие и основные эксплуатанты - авиакомпании «Аэрофлот» и S7.





Фото: из ВКонтакте «Ростех»