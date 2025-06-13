Общество 13.06.2025 в 09:56

Четверо участников спецоперации из Бурятии вернулись домой из плена

Военных ждет курс лечения и реабилитации

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Текст: Анастасия Величко
Четверо участников спецоперации из Бурятии вернулись домой из плена

Четверо военных из Бурятии вернулись в Россию в результате обмена пленными. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.

- Ребятам скорейшего восстановления. Ждём всех наших дома, – подчеркнул он.

Напомним, в ходе переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле делегации договорились о самом масштабном обмене военнопленными с начала специальной военной операции, в который войдет не менее тысячи человек с каждой стороны.

На этой неделе несколько групп военных вернули в Россию. Число обменянных военных не раскрывается. В ведомстве отметили, что сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

 
Фото: скриншот из телеграм-канала Минобороны РФ

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