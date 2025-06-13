В Бурятии горит почти 40 000 гектаров леса

За прошедшие сутки в лесном фонде Бурятии обнаружено три возгорания — в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском и Кяхтинском районах. По оперативным данным, на утро 13 июня действуют 29 лесных пожаров — в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском и Селенгинском районах, на общей площади 39 022 гектара. Локализовано три лесных пожара: в Кижингинском, Кяхтинском и Селенгинском районах на 15 700 га. Угрозы населённым пунктам нет.

Причиной возникновения пяти действующих пожаров стала сухая гроза. Два лесных пожара перешли с Забайкальского края. Шесть пожаров возникло вследствие горения торфа. В остальных случаях причина возникновения – неосторожное обращение с огнём.

На тушении работают 477 человек: лесная охрана (в том числе 50 специалистов из Иркутска), авиалесоохрана (в том числе 63 человека из федерального резерва и 50 человек Тюменской авиабазы) и привлечённые граждане. Задействована 71 единица техники.

- На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС. Места отдыха, сбора валежника и дикоросов закрыты для посещения. Использование открытого огня запрещено. При обнаружении возгораний звоните на горячую линию лесной охраны - 20-44-44, - сообщили в агентстве лесного хозяйства Бурятии.





Фото: скриншот видео РАЛХ