В Улан-Удэ открыли Аллею памяти участников спецоперации

В День России в Советском районе прошло торжественное открытие Аллеи памяти участников Специальной военной операции на первом участке станции Дивизионная

Это событие стало возможным благодаря инициативе и вкладу местных жителей и ТОСа «Правобережный» при поддержке администрации Советского района, депутатов по округу и помощи организаций и предприятий.

- Аллея станет местом, куда смогут прийти жители, чтобы отдать дань уважения участникам Специальной военной операции, почтить память погибших за независимость нашей Родины, - сообщили в районной администрации.

Открыл мероприятие проповедью и освятил аллею иерей Андрей. С обращениями к участникам открытия выступили представители органов власти, председатель ТОСа, председатель Союза солдатских родителей и другие.

Родные и близкие Героев, павших за независимость нашей страны, ветераны боевых действий, участники Специальной военной операции, военнослужащие 5-й танковой бригады, активисты ТОС «Правобережный» и жители станиции Дивизионная отдали дань уважения, возложив цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Во время церемонии детям участников СВО были торжественно вручены нагрудные знаки «Мой папа — герой».





Фото: администрация Советского района