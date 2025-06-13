Дело экс-чиновника мэрии Улан-Удэ направлено в суд

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по г. Улан-Удэ в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявили и задокументировали факт присвоения денежных средств чиновником.

Полицейские установили, что мужчина, являясь директором Управления эксплуатации административных зданий администрации г. Улан-Удэ, используя своё служебное положение, действуя из корыстных побуждений, совершил присвоение денежных средств.

Так, в декабре прошлого года 40-летний подозреваемый дал незаконные указания подчинённым осуществить для собственных нужд сбор денежных средств с выданной премии в сумме 67 500 рублей. Присвоенные деньги изъяли оперативники.

СЧ СУ МВД по Республике Бурятия направлено в суд с обвинительным заключением уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации («Присвоение или растрата»).

- СЧ СУ МВД по Республике Бурятия направлено в суд с обвинительным заключением уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации («Присвоение или растрата»), - сообщили в МВД по РБ.

Напомним, полиция задержала чиновника прямо на рабочем месте 28 декабря прошлого года. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.







