Дело экс-чиновника мэрии Улан-Удэ направлено в суд
Вадима Будажапова будут судить по статье «присвоение или растрата»
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по г. Улан-Удэ в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявили и задокументировали факт присвоения денежных средств чиновником.
Полицейские установили, что мужчина, являясь директором Управления эксплуатации административных зданий администрации г. Улан-Удэ, используя своё служебное положение, действуя из корыстных побуждений, совершил присвоение денежных средств.
Так, в декабре прошлого года 40-летний подозреваемый дал незаконные указания подчинённым осуществить для собственных нужд сбор денежных средств с выданной премии в сумме 67 500 рублей. Присвоенные деньги изъяли оперативники.
СЧ СУ МВД по Республике Бурятия направлено в суд с обвинительным заключением уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации («Присвоение или растрата»).
- СЧ СУ МВД по Республике Бурятия направлено в суд с обвинительным заключением уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации («Присвоение или растрата»), - сообщили в МВД по РБ.
Напомним, полиция задержала чиновника прямо на рабочем месте 28 декабря прошлого года. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.