Общество 13.06.2025 в 11:59

В Улан-Удэ появился портал

На площади Советов появился новый арт-объект

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ появился портал

Интерактивный видеопортал, который установили в центре столицы Бурятии 12 июня, будет круглый год радовать жителей и гостей нашей столицы.

Он будет предоставлять гостям и жителям Улан-Удэ полезную информацию о достопримечательностях, культурных мероприятиях и туристических маршрутах. Гости и жители Улан-Удэ смогут увидеть в реальном времени живописные места и достопримечательности нашей республики.

- Уверен, что видеопортал станет еще одной изюминкой нашего города, - сообщил в своем телеграм-канале мэр города Игорь Шутенков.


Фото: скриншот видео

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