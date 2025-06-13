В Улан-Удэ появился портал

Интерактивный видеопортал, который установили в центре столицы Бурятии 12 июня, будет круглый год радовать жителей и гостей нашей столицы.

Он будет предоставлять гостям и жителям Улан-Удэ полезную информацию о достопримечательностях, культурных мероприятиях и туристических маршрутах. Гости и жители Улан-Удэ смогут увидеть в реальном времени живописные места и достопримечательности нашей республики.

- Уверен, что видеопортал станет еще одной изюминкой нашего города, - сообщил в своем телеграм-канале мэр города Игорь Шутенков.





Фото: скриншот видео