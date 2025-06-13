Зарядку в День города Улан-Удэ проведет Стальвира Оршуш

14 июня в 9:00 зарядкой с Чемпионом на площади Советов будет руководить заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, чемпионка Европы и России Стальвира Оршуш.

Напоминаем, в 9:30 горожан приглашают установить массовый рекорд - 359 одновременных прыжков на скакалке. Желающих присоединиться просят прихватить индивидуальное снаряжение.

Уже в 12:00 Стальвира Оршуш проведет массовую зарядку и в парке «Юбилейный».

Не упустите шанс присоединиться к празднованию Дня рождения Улан-Удэ и зарядиться энергией на весь день.

Без возрастных ограничений



Фото: "Номер один"