Зарядку в День города Улан-Удэ проведет Стальвира Оршуш
Традиционное мероприятие начнется в 9:00
14 июня в 9:00 зарядкой с Чемпионом на площади Советов будет руководить заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, чемпионка Европы и России Стальвира Оршуш.
Напоминаем, в 9:30 горожан приглашают установить массовый рекорд - 359 одновременных прыжков на скакалке. Желающих присоединиться просят прихватить индивидуальное снаряжение.
Уже в 12:00 Стальвира Оршуш проведет массовую зарядку и в парке «Юбилейный».
Не упустите шанс присоединиться к празднованию Дня рождения Улан-Удэ и зарядиться энергией на весь день.
Без возрастных ограничений
Фото: "Номер один"