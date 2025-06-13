В День России житель Улан-Удэ сделал предложение любимой

В День России улан-удэнец сделал предложение руки и сердца своей любимой. Два года назад 12 июня на Байкальском молодежном форуме житель столицы Бурятии познакомился с девушкой, которая приехала в республику из Запорожской области.

С того дня в жизни молодого человека все изменилось. Он поехал в Запорожье, чтобы не упустить свою судьбу. Вскоре в Бурятии началась их общая история.

«Ты — моя поддержка, моя радость, мое вдохновение. И сегодня, в этот особенный день, я хочу сделать тебе предложение… Ты выйдешь за меня?», - спросил парень свою избранницу.

Девушка ответила «Да», и этот момент стал началом новой главы в их жизни.





Фото: "Номер один"