Общество 13.06.2025 в 13:02

В России появилась новая платформа с идеями маршрутов для семейного отдыха

Ко Дню России портал «Грамота.ру» запустил цифровую платформу проекта «Край родной»

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В России появилась новая платформа с идеями маршрутов для семейного отдыха

Это образовательная программа для дошкольников и учеников 1-4 классов, которая знакомит детей с историей, географией и культурой родного края. Рассказывает об образе жизни, занятиях и традициях в разные эпохи. Проводит параллели между прошлым, настоящим и будущим.

Родители могут найти на платформе интервью с педагогами, писателями, политиками и другими известными личностями, а также интерактивную карту России с цифровыми профилями регионов.

«Любовь к стране всегда начинается с любви и уважения к своей малой Родине. Чем раньше дети начинают изучать родной край как часть России, его культуру и традиции, тем прочнее будет фундамент, на котором строится гармоничная и социально ответственная личность», - отметил основатель проекта, руководитель научно-образовательного союза «Родное слово» Константин Деревянко.

Он также отметил, что на новой цифровой платформе кр.рф полно отличных идей для познавательных семейных и школьных путешествий по регионам нашей страны, пишет «Российская газета».


Фото: "Номер один"

Теги
отдых платформа

Все новости

В России появилась новая платформа с идеями маршрутов для семейного отдыха
13.06.2025 в 13:02
Роспотребнадзор в Бурятии назвал продукты, полезные для мозга
13.06.2025 в 12:46
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина
13.06.2025 в 12:35
В День России житель Улан-Удэ сделал предложение любимой
13.06.2025 в 12:27
Зарядку в День города Улан-Удэ проведет Стальвира Оршуш
13.06.2025 в 12:16
В Улан-Удэ появился портал
13.06.2025 в 11:59
Дело экс-чиновника мэрии Улан-Удэ направлено в суд
13.06.2025 в 11:46
В Улан-Удэ открыли Аллею памяти участников спецоперации
13.06.2025 в 10:39
В Бурятии горит почти 40 000 гектаров леса
13.06.2025 в 10:07
Четверо участников спецоперации из Бурятии вернулись домой из плена
13.06.2025 в 09:56
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 июня

Читайте также
Роспотребнадзор в Бурятии назвал продукты, полезные для мозга

Работу мозга могут поддержать пять продуктов

13.06.2025 в 12:46
В День России житель Улан-Удэ сделал предложение любимой

Необычное событие произошло в парке «Юбилейный»

13.06.2025 в 12:27
Зарядку в День города Улан-Удэ проведет Стальвира Оршуш

Традиционное мероприятие начнется в 9:00

13.06.2025 в 12:16
В Улан-Удэ появился портал

На площади Советов появился новый арт-объект

13.06.2025 в 11:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru