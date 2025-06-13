Общество 13.06.2025 в 16:08

В Якутии бизнесмен попался на незаконном обороте 27 килограммов золота

Найдя драгоценный металл на руднике, он спрятал его в тайнике

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Текст: Иван Иванов
В Якутии бизнесмен попался на незаконном обороте 27 килограммов золота

Прокуратура республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя золотодобывающей организации. Он обвиняется в незаконном обороте драгоценных металлов и незаконной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, с февраля по июль 2024 года обвиняемый в отсутствие лицензии организовал на территории Верхоянского района работы по незаконной добыче золота.

Добыв драгоценный металл общим весом свыше 27 кг. стоимостью более 158 млн рублей, мужчина спрятал его в тайнике, а затем перевез золото в поселок Батагай. Впоследствии он пытался отправить его на аффинажный завод, однако его задержали сотрудники регионального Управления ФСБ России в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело направлено в Томпонский районный суд Республики Саха (Якутия) с дислокацией в п.Батагай Верхоянского района.

Добыча нелегального золота слабо контролируется на рудниках. Обычно нелегалы попадаются либо при транспортировке, либо при сбыте золота, тем более на аффинажные заводы, где у правоохранительных органов имеются свои источники.

Фото: прокуратура Республики Саха (Якутия)

 

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