В Якутии бизнесмен попался на незаконном обороте 27 килограммов золота

Прокуратура республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя золотодобывающей организации. Он обвиняется в незаконном обороте драгоценных металлов и незаконной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, с февраля по июль 2024 года обвиняемый в отсутствие лицензии организовал на территории Верхоянского района работы по незаконной добыче золота.

Добыв драгоценный металл общим весом свыше 27 кг. стоимостью более 158 млн рублей, мужчина спрятал его в тайнике, а затем перевез золото в поселок Батагай. Впоследствии он пытался отправить его на аффинажный завод, однако его задержали сотрудники регионального Управления ФСБ России в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело направлено в Томпонский районный суд Республики Саха (Якутия) с дислокацией в п.Батагай Верхоянского района.

Добыча нелегального золота слабо контролируется на рудниках. Обычно нелегалы попадаются либо при транспортировке, либо при сбыте золота, тем более на аффинажные заводы, где у правоохранительных органов имеются свои источники.



Фото: прокуратура Республики Саха (Якутия)