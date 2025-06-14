ВЦИОМ заявил, что разводы в стране стали восприниматься спокойно

Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опроса россиян о разводах.В последние двадцать лет уровень разводов в нашей стране держится на высоком уровне, и это следствие долгосрочных социально-экономических трендов. Если в послевоенные и консервативные 50-60-е годы прошлого столетия в СССР распадались 4-12% браков, то уже с начала 1970-х годов на фоне урбанизации и роста образования женщин увеличилось и число разводов: с 1970-х до 1990-х процент распадающихся браков вырос двукратно с 30% до 60%.Пик пришелся на 2000-е, после чего вследствие преодоления экономического кризиса и общего повышения уровня жизни люди стали разводиться меньше. Плато держалось вплоть до 2020 года, когда пандемия, надолго заточившая людей дома, вдруг привела не к всплеску рождаемости, а к увеличению числа разводов. После этого разводы вновь участились, в 2023 году распадались семь из десяти браков (4,7 развода на 1000 человек населения vs. 6,5 брака). И это большое число: для сравнения, в США аналогичный показатель двукратно ниже (2,4), ниже он и в Китае (хотя в последние годы тоже растет 3,2), и в Европе (2).При этом сегодняшние показатели не самые высокие, антирекорд нулевых не побит. А кроме того, разводы не всегда плохо влияют на рождаемость: зачастую в новых отношениях люди решаются родить общего ребенка, которого бы не стали рожать, оставшись в исчерпавшем себя браке.Два самых популярных ответа на вопрос о том, что вынуждает людей к разводам, — недопонимание и финансовые проблемы. Но в общей совокупности ответов варианты, касающиеся эмоционального отчуждения, набирают больше, чем экономические ограничения. То есть в целом эмпатия и диалог в браке играют большую роль, чем жизненные проблемы, обстоятельства и неустроенность. Вопреки Маяковскому, россияне уверены: любовная лодка чаще бьется не о быт, а о стену непонимания. Это отражает сдвиг в ценностной структуре брака: от утилитарно-экономической к эмоционально-коммуникативной модели.Ранее Аналитический центр ВЦИОМ выяснил, что представления о семье и браке претерпели значительные изменения, брак становится все более символичным решением. Текущее исследование подтверждает: россияне все меньше относятся к разводу как к недопустимому явлению и чаще говорят о том, что все индивидуально, зависит от конкретного случая. Последние десять лет доминирует в обществе мнение, что непреодолимых препятствий для развода нет, это можно сделать всегда. А в числе причин, которые могут помешать развестись, называют объективные факторы — невозможность «поделить» детей, материальная зависимость одного из супругов от другого, а также сложности с разделом имущества. «Уходящим» препятствием к разводу становится несогласие одного из супругов, в 2007 и 2015 годах этот вариант называл каждый пятый, а сегодня — каждый девятый.В целом развод перестал восприниматься как девиация. Сегодня общественное мнение нормализует его, формируется модель контекстуального брака, в которой развод признается допустимым средством выхода из отношений, если те утратили смысл.В то же время в отношении измен наши сограждане стали более нетерпимы. С 2018 г. процент считающих допустимым адюльтер сократился двукратно с 12% до 6%. Соответственно, процент категорических противников измен в браке вырос (+12 п.п.). Ранее Аналитический центр ВЦИОМ писал, как и почему россияне изменяют.Таким образом, интимные отношения становятся менее регулируемыми обществом, а измены — более осуждаемыми, и это не противоречие, а сосуществование двух норм: интимности до брака как ценности личной свободы, и моральной строгости в браке как ценности партнерства.Фото: pixabay.com