Бурятию накроет шторм и град

Неутешительный прогноз на завтра, 15 июня, дала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Согласно информации ведомства, ожидается усиление ветра до 20 м/с, местами град.«Соблюдайте меры безопасности, действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание травы и мусора, а также использование открытого огня для приготовления пищи. При ухудшении погоды рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на маршруты и водоемы. Не оставляйте детей без присмотра. Телефон спасения – 112», - сообщает РСЧС.Фото: pixabay.com