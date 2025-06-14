Общество 14.06.2025 в 13:17

Бурятию накроет шторм и град

Жителям республики не рекомендуют отправляться в поездки
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Текст: Станислав Сергеев
Бурятию накроет шторм и град
Неутешительный прогноз на завтра, 15 июня, дала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Согласно информации ведомства, ожидается усиление ветра до 20 м/с, местами град.

«Соблюдайте меры безопасности, действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание травы и мусора, а также использование открытого огня для приготовления пищи. При ухудшении погоды рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на маршруты и водоемы. Не оставляйте детей без присмотра. Телефон спасения – 112», - сообщает РСЧС.


Фото: pixabay.com

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с 11 по 17 июня

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