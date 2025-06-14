Общество 14.06.2025 в 17:52

В Кяхте восстановили уникальный шедевр православного искусства

«Иконостас воинской Славы» посвящен победам русской армии
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Текст: Станислав Сергеев
В Кяхте восстановили уникальный шедевр православного искусства
Сегодня в храме Воскресения Христова в Кяхте произошло историческое событие — освящение реконструированной части уникального хрустального иконостаса XIX века.
 
 «Иконостас воинской Славы» посвящен крупнейшим победным битвам русской армии в первой половине девятнадцатого века, включая сражения 1812 года.
 
 Его красота и уникальность восхищали современников: двухъярусная бронзовая алтарная перегородка с иконами, окруженная двадцатью шестью колоннами из горного хрусталя.
 
 В советское время этот шедевр был утрачен. От единственного в своем роде иконостаса оставался только бочонок с одной из хрустальных колонн, сохранившийся в Кяхтинском краеведческом музее. 
 
 Благодаря инициативной группе проекта «Хрустальное чудо Кяхты» и поддержке благотворителей, прихожан храма, Фонда культурных инициатив, мы снова можем увидеть это культурное наследие.
 
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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