В Кяхте восстановили уникальный шедевр православного искусства

Сегодня в храме Воскресения Христова в Кяхте произошло историческое событие — освящение реконструированной части уникального хрустального иконостаса XIX века.«Иконостас воинской Славы» посвящен крупнейшим победным битвам русской армии в первой половине девятнадцатого века, включая сражения 1812 года.Его красота и уникальность восхищали современников: двухъярусная бронзовая алтарная перегородка с иконами, окруженная двадцатью шестью колоннами из горного хрусталя.В советское время этот шедевр был утрачен. От единственного в своем роде иконостаса оставался только бочонок с одной из хрустальных колонн, сохранившийся в Кяхтинском краеведческом музее.Благодаря инициативной группе проекта «Хрустальное чудо Кяхты» и поддержке благотворителей, прихожан храма, Фонда культурных инициатив, мы снова можем увидеть это культурное наследие.Фото: пресс-служба правительства Бурятии