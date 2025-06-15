В 2024 году спрос на протезы рук и ног вырос в 1,5 раза

В стране зафиксирован существенный рост обеспеченности граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации — в первую очередь, протезами конечностей. Об этом сообщает kursktv.ruВ сравнении с 2023 годом:– Общее количество выданных протезов конечностей увеличилось на 53%.– Протезов рук выдано на 75% больше — с 8,2 тыс. до 14,5 тыс.– Протезов нижних конечностей — на 51% больше, рост с 91 тыс. до 138 тыс.– Количество выданных инвалидных колясок увеличилось на 18%.В сравнении с 2022 годом, потребность в искусственных конечностях выросла на 63%, что отражает как обострение социальной потребности, так и повышение доступности реабилитационной помощи.Увеличение показателей свидетельствует о работе государства в сфере социальной поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе — на фоне роста числа получателей таких средств, в том числе ветеранов, участников СВО и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций.Фото: pixabay.com