Общество 15.06.2025 в 09:44
В 2024 году спрос на протезы рук и ног вырос в 1,5 раза
В России увеличены ассигнования на поддержку инвалидов
Текст: Иван Иванов
В стране зафиксирован существенный рост обеспеченности граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации — в первую очередь, протезами конечностей. Об этом сообщает kursktv.ru
В сравнении с 2023 годом:
– Общее количество выданных протезов конечностей увеличилось на 53%.
– Протезов рук выдано на 75% больше — с 8,2 тыс. до 14,5 тыс.
– Протезов нижних конечностей — на 51% больше, рост с 91 тыс. до 138 тыс.
– Количество выданных инвалидных колясок увеличилось на 18%.
В сравнении с 2022 годом, потребность в искусственных конечностях выросла на 63%, что отражает как обострение социальной потребности, так и повышение доступности реабилитационной помощи.
Увеличение показателей свидетельствует о работе государства в сфере социальной поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе — на фоне роста числа получателей таких средств, в том числе ветеранов, участников СВО и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций.
Фото: pixabay.com
В сравнении с 2023 годом:
– Общее количество выданных протезов конечностей увеличилось на 53%.
– Протезов рук выдано на 75% больше — с 8,2 тыс. до 14,5 тыс.
– Протезов нижних конечностей — на 51% больше, рост с 91 тыс. до 138 тыс.
– Количество выданных инвалидных колясок увеличилось на 18%.
В сравнении с 2022 годом, потребность в искусственных конечностях выросла на 63%, что отражает как обострение социальной потребности, так и повышение доступности реабилитационной помощи.
Увеличение показателей свидетельствует о работе государства в сфере социальной поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе — на фоне роста числа получателей таких средств, в том числе ветеранов, участников СВО и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций.
Фото: pixabay.com
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