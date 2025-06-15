Еще двое жителей Бурятии вернулись домой из плена

О радостном событии сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов:«Уважаемые земляки, продолжается обмен пленными. Сегодня еще двое наших парней возвращаются домой: Барминов Олег и Куделя Александр. Спасибо всем, кто помогает вернуть наших ребят!»Напомним, в ходе переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле делегации договорились о самом масштабном обмене военнопленными с начала специальной военной операции, в который войдет не менее тысячи человек с каждой стороны.На этой неделе несколько групп военных вернули в Россию. Число обменянных военных не раскрывается. В ведомстве отметили, что сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается медицинская и психологическая помощь.Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Фото: «Номер один»