Полиция Бурятии ведет охоту на юных мотоциклистов

В столице Бурятии продолжаются рейды по пресечению фактов управления мототранспортом несовершеннолетними лицами, не имеющими прав управления.В ходе очередного рейда сотрудники Госавтоинспекции переместили на штрафстоянку 6 транспортных средств. За управление транспортом без прав к административной ответственности привлечены 3 нарушителей. Двоим родителям выписали штраф за передачу прав управления транспортом подросткам, не имеющим прав. Также законные представители несовершеннолетних будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.Отметим, профилактические мероприятия проводятся по сообщению бдительных граждан, сообщающих в Госавтоинспекцию об опасных поездках подростков.«Госавтоинспекция призывает родителей, бабушек и дедушек, иных законных представителей детей и подростков не допускать к управлению автомототранспортом несовершеннолетних, не имеющих законных прав и навыков вождения», - сообщили в ведомстве.Фото: pixabay.com