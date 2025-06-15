Общество 15.06.2025 в 15:03
Полиция Бурятии ведет охоту на юных мотоциклистов
К ответственности привлекают и подросток и их родителей
Текст: Станислав Сергеев
В столице Бурятии продолжаются рейды по пресечению фактов управления мототранспортом несовершеннолетними лицами, не имеющими прав управления.
В ходе очередного рейда сотрудники Госавтоинспекции переместили на штрафстоянку 6 транспортных средств. За управление транспортом без прав к административной ответственности привлечены 3 нарушителей. Двоим родителям выписали штраф за передачу прав управления транспортом подросткам, не имеющим прав. Также законные представители несовершеннолетних будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Отметим, профилактические мероприятия проводятся по сообщению бдительных граждан, сообщающих в Госавтоинспекцию об опасных поездках подростков.
«Госавтоинспекция призывает родителей, бабушек и дедушек, иных законных представителей детей и подростков не допускать к управлению автомототранспортом несовершеннолетних, не имеющих законных прав и навыков вождения», - сообщили в ведомстве.
Фото: pixabay.com
В ходе очередного рейда сотрудники Госавтоинспекции переместили на штрафстоянку 6 транспортных средств. За управление транспортом без прав к административной ответственности привлечены 3 нарушителей. Двоим родителям выписали штраф за передачу прав управления транспортом подросткам, не имеющим прав. Также законные представители несовершеннолетних будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Отметим, профилактические мероприятия проводятся по сообщению бдительных граждан, сообщающих в Госавтоинспекцию об опасных поездках подростков.
«Госавтоинспекция призывает родителей, бабушек и дедушек, иных законных представителей детей и подростков не допускать к управлению автомототранспортом несовершеннолетних, не имеющих законных прав и навыков вождения», - сообщили в ведомстве.
Фото: pixabay.com
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