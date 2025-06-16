Общество 16.06.2025 в 09:00

Законный отказ в отпуске

Разберем некоторые случаи
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Текст: Номер один
Законный отказ в отпуске
Номер один

Вопрос: «В каких случаях работодатель может не отпустить работника в отпуск?» 

Пурбо Ц., г. Гусиноозерск

Отпуск — право работника, но есть три случая, когда начальник может отказать на законных основаниях:

1. Отпуск не по графику. Даты отпусков утверждаются заранее. Если сотрудник просит перенести сроки, работодатель вправе отказать.

2. Отпуск до 6 месяцев работы. По закону право на отпуск появляется только через полгода. Если работник хочет уйти раньше — нужно согласие начальства.

3. Отпуск с последующим увольнением. Такой вариант возможен только по договорённости. Работодатель может не согласиться.

Некоторым сотрудникам отпуск обязаны дать в любое время, например:

- почетным донорам,

- родителям трёх и более детей (если младшему нет 14 лет),

- другим льготным категориям.

Важно: если работодатель нарушает ваши права, можно обратиться в трудовую инспекцию или суд.

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