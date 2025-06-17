Пособия на детей для неработающих родителей

Вопрос: «На какие пособия можно претендовать неработающим родителям?»

1. Единое пособие при беременности - 50, 75 или 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Понадобится обоснование нулевого дохода в расчетном периоде. Например, уход за ребенком до 3 лет, статус многодетного или единственного родителя, учет по безработице.

2. Единовременное пособие жене призывника - 42 665 руб. Назначается при сроке беременности не менее 180 дней, если муж проходит военную службу по призыву и брак официально зарегистрирован.

3. Единовременное пособие при рождении ребенка - 26 941,71 руб. Назначается одному из родителей. Если супруг трудоустроен — ему. Если оба не работают — по выбору. Неработающий родитель оформляет через Госуслуги.

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет - 10 103,83 руб. Назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, если не оформлено единое пособие на того же ребенка и есть обоснование нулевого дохода.

5. Ежемесячное пособие на ребенка призывника до 3 лет - 18 285 руб. На время службы отца, но не позднее 3-летия ребенка.

6. Ежемесячная выплата из маткапитала до 3 лет - 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. При среднедушевом доходе семьи не более 2 прожиточных минимумом на душу населения в регионе. Правило нулевого дохода не применяется.

7. Единое пособие на детей до 17 лет - 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. С учетом комплексной оценки нуждаемости, если есть обоснование нулевого дохода.

8. Ежемесячная выплата по уходу за ребенком с инвалидностью - 10 950 руб. Одному из родителей без работы или при неполной занятости.