Наказание за невыполнения служебного задания

Вопрос: «Могут ли наказать работника, если он в командировке не выполнил задание?»

Анна Романовна Т.

Работодатель вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. При этом работодатель обязан оплатить работнику средний заработок, а также возместить расходы, связанные со служебной командировкой.

На основании ст. 166 ТК РФ служебной командировкой считается поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. При направлении сотрудника в такую поездку ему гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных с командировкой (ст. 167 ТК РФ)

В соответствии со ст. 168 ТК РФ работодатель обязан возмещать работнику:

— расходы по проезду;

— расходы по найму жилого помещения;

— дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);

— иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.

При этом работник (ч. 2 ст. 21 ТК РФ) обязан:

— добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;

— соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

— соблюдать трудовую дисциплину;

— выполнять установленные нормы труда;

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

— замечание;

— выговор;

— увольнение по соответствующим основаниям.