Вопрос: «Кто в обязательном порядке должен проходить медицинский осмотр?»

Обязательные медосмотры могут быть:

— предварительными (при поступлении на работу);

— периодическими (в течение трудовой деятельности);

— внеочередными (по медпоказаниям);

— постоянными (каждый рабочий день/смену).

Предварительные и периодические медосмотры обязаны проходить:

— работники, поступающие на работу с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземные работы);

— работники, поступающие на работы, связанных с движением транспорта;

— работники организаций пищевой промышленности, общепита, торговли, водопроводных сооружений, медорганизаций и детских учреждений.

Внеочередные медосмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями проходят:

— работники, поступающие на работу с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземные работы);

— работники, поступающие на работы, связанные с движением транспорта.

Медосмотры в начале, в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) проходят:

— работники, занятые на подземных работах, управляющие транспортными средствами.

Во всех случаях обязательные медосмотры проводятся за счет средств работодателя.

Работники на время медосмотров освобождаются от работы, за ними сохраняется средняя зарплата, которая исчисляется, исходя из его заработка за последние 12 месяцев.

Время медосмотров, которые проводятся в начале, в течение и в конце рабочего дня (смены), включается в рабочее время, соответственно, оплата за время осмотра производится как за рабочее время.

Требовать прохождения медосмотров в случаях, не предусмотренных законодательством, а также требовать оплаты обязательных медосмотров за счет средств работника работодатель не может.