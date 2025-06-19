Открытый реестр должников по алиментам
Вопрос: «Правда ли, что теперь открыт доступ данных о должниках по алиментам?»
Ольга Н., г. Улан-Удэ
С 25 мая 2025 года в России заработал открытый федеральный реестр должников по алиментам. Его создали для повышения финансовой ответственности родителей и для защиты прав детей.
В реестр включаются сведения о должниках, привлеченных к административной или уголовной ответственности, а также находящихся в розыске за неуплату алиментов на содержание:
1. Несовершеннолетних детей. Правило распространяется как на биологических, так и на официально усыновленных детей до 18 лет. Ограничение или лишение родительских прав не отменяет обязанности выплачивать алименты.
2. Нетрудоспособных совершеннолетних детей. Нетрудоспособность должна быть подтверждена официально — например, судебным решением на основании медицинского заключения.
3. Нетрудоспособных родителей. Право требовать алименты имеют родители, которые утратили трудоспособность и нуждаются в материальной поддержке.
При этом сознательным гражданам, которые исправно платят алименты, опасаться не стоит. Их в реестр не включат.
Сведения о должниках будут вносить в реестр в течение 5 дней с момента их поступления в ФССП. В течение суток со дня обновления информации должника известят о том, что он попал в реестр.
В список вносят следующие данные:
- личная информация: ФИО, дата и место рождения;
- сумма задолженности, послужившая основанием для применения санкций;
- текущий статус исполнительного производства по взысканию алиментов.
Данные сохраняются в реестре до полного погашения долга. Если обязательства выполнены, запись удаляется в течение суток. Исключение также происходит при прекращении производства — например, в случае смерти должника или признания его без вести пропавшим.