Общество 19.06.2025 в 09:00

Открытый реестр должников по алиментам

Как туда не попасть?
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Текст: Номер один
Открытый реестр должников по алиментам
Pixabay

Вопрос: «Правда ли, что теперь открыт доступ данных о должниках по алиментам?» 

Ольга Н., г. Улан-Удэ

С 25 мая 2025 года в России заработал открытый федеральный реестр должников по алиментам. Его создали для повышения финансовой ответственности родителей и для защиты прав детей.

В реестр включаются сведения о должниках, привлеченных к административной или уголовной ответственности, а также находящихся в розыске за неуплату алиментов на содержание:

1. Несовершеннолетних детей. Правило распространяется как на биологических, так и на официально усыновленных детей до 18 лет. Ограничение или лишение родительских прав не отменяет обязанности выплачивать алименты.

2. Нетрудоспособных совершеннолетних детей. Нетрудоспособность должна быть подтверждена официально — например, судебным решением на основании медицинского заключения. 

3.  Нетрудоспособных родителей. Право требовать алименты имеют родители, которые утратили трудоспособность и нуждаются в материальной поддержке. 

При этом сознательным гражданам, которые исправно платят алименты, опасаться не стоит. Их в реестр не включат.

Сведения о должниках будут вносить в реестр в течение 5 дней с момента их поступления в ФССП. В течение суток со дня обновления информации должника известят о том, что он попал в реестр.

В список вносят следующие данные: 

- личная информация: ФИО, дата и место рождения;

- сумма задолженности, послужившая основанием для применения санкций;

- текущий статус исполнительного производства по взысканию алиментов. 

Данные сохраняются в реестре до полного погашения долга. Если обязательства выполнены, запись удаляется в течение суток. Исключение также происходит при прекращении производства — например, в случае смерти должника или признания его без вести пропавшим.

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