В попытке заработать улан-удэнка потеряла 65 тысяч

46-летняя жительница Улан-Удэ хотела заработать, однако потеряла 65 тысяч рублей. Предложение о заработке на популярном маркетплейсе поступило женщине в мессенджере.

Она перешла по отправленной ссылке, стала оценивать товары и писать отзывы.

- После выполнения задания женщина передала реквизиты своего банковского счета и, действительно, на счет поступили 300 рублей. Вскоре работодатель сообщил, что женщине нужно вкладывать небольшие суммы для приобретения товаров. При этом он пообещал, что деньги будут возвращаться с процентами. Женщина совершила несколько покупок банковской карты сына путем перевода средств на абонентский номер, - рассказали в полиции республики.

Однако когда для вывода личных и заработанных сбережений ей предложили внести еще 168 тысяч рублей, она поняла, что попалась на уловки аферистов и обратилась в полицию.

За прошедшие праздничные выходные в Бурятии было зарегистрировано 49 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности жители региона потеряли свыше 1,5 млн рублей.

Фото: loon.site