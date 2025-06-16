В Улан-Баторе найден новый вид динозавров

Учёные заявили, что они неправильно идентифицировали кости, которые пролежали 50 лет в ящиках монгольского института в Улан-Баторе. Оказалось, что они принадлежат новому виду тираннозавров, который переписывает историю семейства могучего тираннозавра Рекса.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature, этот стройный предок массивного тираннозавра Рекса достигал в длину около четырёх метров (13 футов) и весил три четверти тонны.

«По размерам он был как очень большая лошадь», — рассказала AFP соавтор исследования Дарла Зеленицки из канадского Университета Калгари.

Окаменелости были впервые обнаружены в юго-восточной Монголии в начале 1970-х годов, но тогда их идентифицировали как принадлежащие другому тираннозавру — алектрозавру.

В течение полувека окаменелости хранились в ящиках Института палеонтологии Монгольской академии наук в столице Улан-Баторе.

Затем аспирант Джаред Ворис, который был в командировке в Монголии, начал просматривать ящики и заметил, что что-то не так, — рассказала Зеленицки.

Оказалось, что окаменелости хорошо сохранились и представляют собой частичные скелеты двух разных особей совершенно нового вида.

«Вполне возможно, что подобные открытия хранятся в других музеях, которые просто не были распознаны», — добавила Зеленицки.

Новый вид получил название Khankhuuluu mongoliensis, что примерно означает «дракон-принц Монголии», поскольку он меньше «короля» — тираннозавра Рекса.

Зеленицки сказала, что открытие «помогло нам многое прояснить в истории семейства тираннозавров, потому что раньше она была очень запутанной».

Тираннозавр Рекс представлял собой конец семейной линии. Он был высшим хищником в Северной Америке до 66 миллионов лет назад, когда астероид больше, чем гора Эверест, врезался в Мексиканский залив.

Три четверти жизни на Земле было уничтожено, включая всех динозавров, которые не эволюционировали в птиц.

Примерно за 20 миллионов лет до этого Ханхуулуу — или другой близкий родственник — как полагают, мигрировал из Азии в Северную Америку по сухопутному мосту, который когда-то соединял Сибирь и Аляску. Это привело к эволюции тираннозавров по всей Северной Америке.

Затем один из этих видов, как полагают, вернулся обратно в Азию, где появились две подгруппы тираннозавров. Одна была намного меньше, весом менее тонны, и получила прозвище «рекс-Пиноккио» за свою длинную морду. Другая подгруппа была огромной и включала таких гигантов, как тарбозавр, который был лишь немного меньше тираннозавра Рекса.

Один из гигантских динозавров затем снова покинул Азию и отправился в Северную Америку, в конечном итоге дав начало тираннозавру Рексу, который доминировал в течение всего двух миллионов лет — до падения астероида.

Фото: loon.site



