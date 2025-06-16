В Бурятии отреставрировали хрустальный иконостас, посвящённый воинской славе России

В субботу, 14 июня, в городе Кяхта состоялось открытие и освящение реконструированной второй части «Иконостаса воинской Славы». Это мероприятие послужило началом празднования 300-летия города.

Хрустальный иконостас уникален и не имеет аналогов в мире, сообщают летописи Троицкосавска, ныне - Кяхты. Он был установлен в 19 веке в Воскресенском храме на деньги купцов меценатов.

«Иконостас воинской Славы» особенный не только по форме, но и по содержанию: он посвящён крупнейшим победным битвам русской армии в первой половине девятнадцатого века, в том числе, сражениям 1812 года. В Советские годы иконостас был утрачен.

В 2022 году проект, включающий восстановление иконостаса, под названием «Хрустальное чудо Кяхты: наследие российского купечества» получил поддержку от президента фонда культурных инициатив, и началась поэтапная реставрация. 9 июня 2024 года состоялась торжественная церемония освещения первой тумбы хрустального иконостаса.

- Реконструкция иконостаса - это не только восстановительные работы в традиционном понимании. Это и большая, исследовательская работа. Чертежи, бережно сохранённые в Кяхтинском краеведческом музее, позволили воссоздать структуру иконостаса. Это потрясающее творение и своего времени и по сей день поражает своей красотой, проработанностью форм и деталей, - поделилась министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева.





Подвиги защитников Отечества на разных этапах истории нашли отражение в различных элементах декора иконостаса: верхний барельеф тумбы и бронзовый медальон в её нижней части посвящены Бородинской битве. Эти элементы были реконструированы. В дальнейшем на каждой из восьми тумб иконостаса будет расположен барельеф с самыми значимыми битвами Отечественной войны 1812 года.

Также была обновлена территория, прилегающей к Воскресенской церкви, она благоустраивается в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Проект «Хрустальное чудо Кяхты: наследие российского купечества» реализуется Автономной некоммерческой организацией поддержки, развития и сохранения байкальского зодчества «Зодчий» г. Улан-Удэ при участии АНО «Развитие туризма и гостеприимства в современном мире» (г. Москва).

Фото: правительство Бурятии