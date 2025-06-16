Общество 16.06.2025 в 09:53

Медведь в Бурятии гонял по лесу стадо коров

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Текст: Елена Кокорина
Медведь в Бурятии гонял по лесу стадо коров

Утренняя пробежка медведя и стада коров в Худакском заказнике попала в фотоловушку.

И если заказник – естественная среда обитания диких животных и медведь там находится дома, то не очень понятно, почему хозяева отпускают свой скот на территорию, где им грозит опасность.

- Многие люди считают медведя неповоротливым и медлительным увальнем. И думают, что он страшный и сильный, но бегает плохо. Из-за этого заблуждения некоторые любопытные, завидя медведя, подходят поближе, чтобы посмотреть на него и сфотографировать. Итог может быть крайне негативным, - рассказывают в БУ «Бурприрода».

На самом деле, бурые медведи обладают удивительной скоростью и на коротких расстояниях способны развивать скорость до 48-50 км/ч.

- Это быстрее, чем может бежать любой человек. Даже самый быстрый человек в мире, Усэйн Болт достигал максимальной скорости около 44.7 км/ч. Эта поразительная скорость, в сочетании с их мощью, делает бурых медведей опасными хищниками. Ещё раз подчеркнем, медведь в ООПТ – это нормальное явление, это его среда обитания. И вполне нормально, что хищник бежит за готовой едой и мясом. Берегите себя и свое имущество при посещении дикой природы, - предостерегли госинспекторы.

Фото: БУ «Бурприрода»

 

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