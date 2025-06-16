Кадры для села: как агроклассы Бурятии готовят будущих аграриев

В Бурятии развивается система аграрного образования: в сельских школах уже работают 10 агроклассов, а в этом году в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» появится 2 новых агротехкласса, направленные на углубленное обучение профильным предметам, таким как биология и химия.

Сегодня успешный пример ранней профориентационной работы демонстрирует Новозаганская средняя школа в Мухоршибирском районе, где с 2022 года действует агрокласс на базе Ресурсного эколого-биологического центра министерства образования и науки Бурятии.

Под руководством преподавателя агрокласса Юлии Снегиревой ученики выращивают картофель, томаты, капусту, морковь, свеклу, лук и чеснок – знаменитый «Заганский чеснок», ставший брендом района. Вся продукция идет на удешевление питания в школьной столовой.

- Наш учебно-опытный участок занимает около 2 гектаров: 1 га – под картофель, остальное – овощные грядки, пряно-лекарственные растения и цветники, – рассказывает директор школы Наталья Николаевна.

Школьники с 2 по 7 классы осваивают основы растениеводства на грядках, а старшеклассники (8-11 классы) проходят практику на картофельном поле.

Школа активно сотрудничает с Бурятской государственной сельскохозяйственной академией: организуются экскурсии, мастер-классы, участие в научных конференциях. В прошлом году именно представители Новозаганской школы стали лучшими учеником и учителем агрокласса – это Платонов Иван, ученик уже 11 класса, и педагог Снегирева Юлия Николаевна.

Юлия Снегирева отмечает, ученики не только выращивают овощи, но и изучают сорта картофеля и других культур, проводят опыты с минеральными удобрениями, участвуют в конкурсах от районного до всероссийского уровня.

- У нас есть микроскопы, гербарии, коллекции вредителей – всё для качественного обучения. Дети видят перспективы в сельском хозяйстве и стремятся вернуться в родной район уже специалистами, - рассказывает Юлия.

- Агроклассы дают положительный результат: они не только дают детям начальные знания в аграрной сфере, но и помогают определиться с будущей профессией. После окончания школы мы планируем работать с этими ребятами, рекомендовать им поступление в аграрные вузы по целевым квотам и гарантировать дальнейшее трудоустройство у работодателей. Кроме того, Министерство ведет активную работу по восстановлению пришкольных участков в каждой школе. Это вопрос не только самообеспеченности, но и воспитания у детей уважения к труду. Мы должны приучать их к работе на земле с ранних лет – это важная часть подготовки будущих кадров для села» - сказал зампред – министр сельского хозяйства и продовольствия Амгалан Дармаев.

Кроме строительства двух агротехнологических класса в этому году предусмотрены стимулирующие выплаты учителям агроклассов – до 30 тыс. рублей в месяц. В 2025 году планируется поддержать шесть педагогов на общую сумму 1 млн рублей.

Фото: минсельхозпрод Бурятии