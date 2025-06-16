Общество 16.06.2025 в 10:59

В Улан-Удэ гусеницы пожирают деревья

Страдают от насекомых и горожане
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ гусеницы пожирают деревья

В редакцию газеты «Номер один» обратились жители Железнодорожного района Улан-Удэ, обеспокоенные состоянием городских деревьев. Насаждения у дороги напротив Приборостроительного завода оказались словно в коконе из-за паутины, сплетенной вредителями.

В итоге одна молодая дикая яблоня, в простонародье – дичка, уже полностью уничтожена. Вторая близится к подобному состоянию. Вокруг еще несколько пока здоровых деревьев, однако их может постичь та же участь. Мы не специалисты, чтобы определить какие именно гусеницы уничтожают бедные яблони, но невооруженным глазом видно, что их аппетиты весьма завидны.

- Деревья погибают, а дела никому нет. Погибшее дерево нужно срочно спилить, а близлежащие обработать специальным средством. Если этого не сделать, целая аллея из яблонь, растущая вдоль дороги, может просто исчезнуть, - пишет жительница города.

В городских СМИ также сообщается, что подобные насекомые досаждают не только деревьям, но и людям. Они лезут в открытые окна квартир, падают на головы и цепляются за одежду.

Горожане бьют тревогу, переживают, что деревьев скоро не останется и просят провести хоть какую-нибудь обработку.

Фото: Номер один

 

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гусеницы

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