На Бурятию надвигаются ливневые дожди и грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 июня на большей части территории республики и 18 июня по северо-востоку республики ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы и ливни. Также возможен град.

Ветер будет усиливаться до 15–20 м/с, а при грозах его скорость может достигать 24 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и действующим особым противопожарным режимом, Республиканское агентство ГО и ЧС обращается к жителям и гостям республики с настоятельной просьбой быть предельно осторожными. Находясь на улице соблюдать меры безопасности, учитывая гололед и сильный ветер.

Водителям при передвижении на автотранспорте соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию. По возможности, лучше вообще отказаться от дальних поездок.

Фото: loon.site