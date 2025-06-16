Общество 16.06.2025 в 11:24

На Бурятию надвигаются ливневые дожди и грозы

Местами возможен и град
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Текст: Елена Кокорина
На Бурятию надвигаются ливневые дожди и грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 июня на большей части территории республики и 18 июня по северо-востоку республики ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы и ливни. Также возможен град.

Ветер будет усиливаться до 15–20 м/с, а при грозах его скорость может достигать 24 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и действующим особым противопожарным режимом, Республиканское агентство ГО и ЧС обращается к жителям и гостям республики с настоятельной просьбой быть предельно осторожными. Находясь на улице соблюдать меры безопасности, учитывая гололед и сильный ветер.

Водителям при передвижении на автотранспорте соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию. По возможности, лучше вообще отказаться от дальних поездок.

Фото: loon.site

 

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ЗУРХАЙ
с 11 по 17 июня

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