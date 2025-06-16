Замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики осмотрел новую тропу здоровья в Улан-Удэ

Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский проверил строительство самой длинной на Дальнем Востоке тропы здоровья – от базы «Снежинка» до горы Орлиной.









Строительство началось в мае этого года благодаря гранту на обустройство туристических маршрутов в ДФО. Одновременно обустраиваются пять участков тропы: «К источнику», «К местам силы», «Чайный путь», «Кольцо Победы» и «К горе Орлиной». Общая протяженность пути составит почти 21 километр.

Директор МБУ «Городское лесничество» Светлана Григорьева рассказала, что на них расположат четыре новых смотровых площадки, 27 мест отдыха со скамейками, четыре фотозоны, пять интерактивных стендов.

Возле Этнографического музея будет построен инклюзивный участок для маломобильных групп населения.

Антон Басанский проверил график строительных работ и одобрил планы привлечения туристов и бизнеса для развития тропы в будущем. Одна из подрядных организаций уже инвестировала средства в объект, который станет местом притяжения. Сегодня она строит на участке возле горы Орлиной гостевые дома и водоем, где можно будет ловить форель.

Напоминаем, что тропы здоровья на Аршане и в 112 микрорайоне открыты для посещения во время действия особого противопожарного режима в Бурятии.

Фото: мэрия Улан-Удэ