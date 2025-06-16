Убегающая от полиции 18-летняя автоледи врезалась в бетонный забор

13 июня в Хоринском районе Бурятии произошло ДТП, в результате которого 18-летняя девушка оказалась в больнице. Авария произошла около двух часов ночи на улице Промышленная села Хоринск.

- Женщина 2007 г.р. без прав, управляя автомобилем TOYOTA GRACIA, проигнорировала требования сотрудников ДПС об остановке транспортного средства, не справилась с рулевым управлением и врезалась в бетонное ограждение. В результате ДТП, как водитель, так и пассажир 2007 г.р. были госпитализированы, - рассказали в ГИБДД республики.

Подобное ДТП случилось 15 июня и в Кабанском районе.

- В 12 часов, водитель 1981 г.р. управляя автомобилем TOYOTA IPSUM, следуя по а/д «Р 258-Байкал Иркутск-Улан-Удэ-Чита» со стороны г. Иркутск в направлений г. Улан-Удэ, 265 км., предварительно не справился с рулевым управлением совершил съезд с дороги с последующим наездом на земляной вал. В результате ДТП пассажирки 1962 г.р., и 1960 г.р. были доставлены в больницу, - добавили в ГИБДД.

Фото: Номер один