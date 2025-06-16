Посещение сауны смыло со счета улан-удэнки 100 тысяч рублей

Недавний поход в сауну закончился для жительницы Улан-Удэ потерей 100 тысяч рублей. Деньги на своем счету она не обнаружила после ночного времяпрепровождения с малознакомыми мужчинами.

Горожанка обратилась за помощью к правоохранителям.

- Заявительница в сауне распивала спиртные напитки с тремя малознакомыми мужчинами. Утром обнаружила, что с ее мобильного банка был сделан перевод на сумму 100 000 рублей.

Проводя время за распитием спиртного, женщина неоднократно платила по счету, открывая банковское приложение через пин-код, чем и воспользовался один из ее знакомых. 27-летний злоумышленник, воспользовавшись состоянием заявительницы, перевел все деньги на свой счет, - рассказали в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Мерой пресечения избрана подписка о невыезде.

Фото: loon.site