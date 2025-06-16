Общество 16.06.2025 в 12:49
Жители Улан-Удэ помогли собрать 300 детей в лагерь
Они приобрели нуждающимся детям повседневную одежду и обувь
Более 300 детей из малообеспеченных, многодетных семей или находящихся в трудной жизненной ситуации обеспечены необходимыми вещами благодаря акции «Собери ребенка в детский лагерь».
Комплекты из повседневной и спортивной одежды, обуви и предметов первой необходимости переданы воспитанникам летних оздоровительных лагерей «Надежда», «Юнтур», «Чайка», «Берёзка», «Рассвет».
- Инициативу комитета по социальной и молодёжной политике поддержали горожане – от сотрудников администрации города до неравнодушных жителей. Отдельная благодарность – коллективу УФСИН России по Бурятии за активное участие. Чужих детей не бывает, делаем добро вместе, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
Фото: loon.site