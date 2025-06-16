Бурятия скоро догонит Иркутскую область по числу маломерных водных судов

1 июня в Бурятии стартовал купальный сезон, правда, официально искупаться практически негде. Продлится сезон до 1 сентября.

В республике на водных объектах уже зафиксировано три ЧП. 7 июня в Иволгинском районе утонул мужчина. 12 числа в Тункинском районе в реке Иркут утонул другой мужчина - рыбак. И в выходные на Гусином озере девочку на надувной матрасе унесло на 300 метров от берега. Ребенка удалось спасти, но по данному факту на родителей возбуждено административное дело. Спасатели обращают внимание жителей Бурятии, что подобные матрасы не предназначены для плавания по водным объектам. Они легкие и их легко уносит.

По республике идет усиление патрулирования. Чем жарче будет на улице, тем активнее будут работать патрульные группы в районе водоемов. В них входят сотрудники ГИМС и прокуратуры, полицейские, спасатели, широко привлекаются работники органов местного самоуправления. Причины "водных" ЧП прежние - купание в неположенных и порой малознакомых местах, зачастую в состоянии алкогольного опьянения. И особенное беспокойство вызывают дети, которые находятся в воде без надзора взрослых.

С каждым годом на водных объектах республики становится все больше маломерных судов. Сегодня их в регионе зарегистрировано почти 10 тысяч. Это не только надувные лодки, но и "нормальные" водные суда. Судоходство для них уже открыто. Спасатели напоминают, что на маломерном судне надо носить спасательный жилет. Большим маломерным судам, конечно, проще причалить к берегу, если он оборудован причальными сооружениями. Однако причалы, пирсы в Бурятии есть лишь в г. Северобайкальске и п. Турка. Еще есть база-стоянка в Чивыркуйском заливе под эгидой "Заповедного Подлеморья". Те, кто управляет лодкой, катером или иным судном, должны соблюдать правила судоходства и правила судовождения. Так, нельзя при управлении быть нетрезвым.

Пляж в г. Улан-Удэ на острове Комсомольском еще не открыт. Возможно, он официально заработает в 20-х числах. Что касается пляжной зоны на реке Уде, которую обустраивает один городской предприниматель, ее строительство продолжается и в этом году мало надежд, что работы завершатся.

Фото: Номер один