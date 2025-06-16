Общество 16.06.2025 в 13:00

Бурятия скоро догонит Иркутскую область по числу маломерных водных судов

На этом фоне в республике усиливают внимание к безопасности на воде
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Бурятия скоро догонит Иркутскую область по числу маломерных водных судов

1 июня в Бурятии стартовал купальный сезон, правда, официально искупаться практически негде. Продлится сезон до 1 сентября.
В республике на водных объектах уже зафиксировано три ЧП. 7 июня в Иволгинском районе утонул мужчина. 12 числа в Тункинском районе в реке Иркут утонул другой мужчина - рыбак. И в выходные на Гусином озере девочку на надувной матрасе унесло на 300 метров от берега. Ребенка удалось спасти, но по данному факту на родителей возбуждено административное дело. Спасатели обращают внимание жителей Бурятии, что подобные матрасы не предназначены для плавания по водным объектам. Они легкие и их легко уносит. 

По республике идет усиление патрулирования. Чем жарче будет на улице, тем активнее будут работать патрульные группы в районе водоемов. В них входят сотрудники ГИМС и прокуратуры, полицейские, спасатели, широко привлекаются работники органов местного самоуправления. Причины "водных" ЧП прежние - купание в неположенных и порой малознакомых местах, зачастую в состоянии алкогольного опьянения. И особенное беспокойство вызывают дети, которые находятся в воде без надзора взрослых. 

С каждым годом на водных объектах республики становится все больше маломерных судов. Сегодня их в регионе зарегистрировано почти 10 тысяч. Это не только надувные лодки, но и "нормальные" водные суда. Судоходство для них уже открыто. Спасатели напоминают, что на маломерном судне надо носить спасательный жилет. Большим маломерным судам, конечно, проще причалить к берегу, если он оборудован причальными сооружениями. Однако причалы, пирсы в Бурятии есть лишь в г. Северобайкальске и п. Турка. Еще есть база-стоянка в Чивыркуйском заливе под эгидой "Заповедного Подлеморья". Те, кто управляет лодкой, катером или иным судном, должны соблюдать правила судоходства и правила судовождения. Так, нельзя при управлении быть нетрезвым. 

Пляж в г. Улан-Удэ на острове Комсомольском еще не открыт. Возможно, он официально заработает в 20-х числах. Что касается пляжной зоны на реке Уде, которую обустраивает один городской предприниматель, ее строительство продолжается и в этом году мало надежд, что работы завершатся.

Фото: Номер один

Все новости

Работодатели в Бурятии бьются за привлечение несовершеннолетних на работу
16.06.2025 в 13:09
Бурятия скоро догонит Иркутскую область по числу маломерных водных судов
16.06.2025 в 13:00
Жители Улан-Удэ помогли собрать 300 детей в лагерь
16.06.2025 в 12:49
Посещение сауны смыло со счета улан-удэнки 100 тысяч рублей
16.06.2025 в 12:49
Убегающая от полиции 18-летняя автоледи врезалась в бетонный забор
16.06.2025 в 12:35
Спортсмены из Бурятии ярко выступили на чемпионате России по гиревому спорту
16.06.2025 в 12:09
Замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики осмотрел новую тропу здоровья в Улан-Удэ
16.06.2025 в 11:45
20-летняя девушка в Бурятии погибла из-за пьяного водителя без прав
16.06.2025 в 11:41
На Бурятию надвигаются ливневые дожди и грозы
16.06.2025 в 11:24
В Улан-Удэ гусеницы пожирают деревья
16.06.2025 в 10:59
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 июня

Читайте также
Работодатели в Бурятии бьются за привлечение несовершеннолетних на работу
Демографические проблемы заметны  предпринимателям уже сегодня, а позднее они только обострятся
16.06.2025 в 13:09
Жители Улан-Удэ помогли собрать 300 детей в лагерь
Они приобрели нуждающимся детям повседневную одежду и обувь
16.06.2025 в 12:49
Посещение сауны смыло со счета улан-удэнки 100 тысяч рублей
Вором оказался один из случайных знакомых
16.06.2025 в 12:49
Убегающая от полиции 18-летняя автоледи врезалась в бетонный забор
ДТП произошло в пятницу 13-го
16.06.2025 в 12:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru