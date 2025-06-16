Общество 16.06.2025 в 13:09

Работодатели в Бурятии бьются за привлечение несовершеннолетних на работу

Демографические проблемы заметны  предпринимателям уже сегодня, а позднее они только обострятся
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Текст: Петр Санжиев
Работодатели в Бурятии бьются за привлечение несовершеннолетних на работу

Летом в республике немало несовершеннолетних - школьников, учащихся учреждений среднего профобразования - временно подрабатывают. Летней работой в этом сезоне планируется охватить более 6 тысяч таких молодых работников. Так, за ними выстраивается очередь из предпринимателей, которые ведут бизнес в сфере обслуживания и у которых есть рабочие места, не требующие высокой профподготовки. 

Можно работать уборщиками номеров в гостиницах, официантами и т. д. В августе, вообще, бывает шквал звонков от бурятских отельеров - молодежь, временно работавшая в начале лета, уходит, чтобы все же успеть отдохнуть летом, а потребность в рабочих руках остается. ЛВРЗ берет на работу 30 ребят разнорабочими. Неполный рабочий день с хорошей оплатой, на известном предприятии - это неплохой вариант летней подработки. 

Подрастающее поколение, которое пока не достигло возраста, когда можно  устроиться на работу к какому-нибудь предпринимателю, отдыхает в лагерях, едет к дедушкам-бабушкам в деревню, занимается другими делами. Правда, купить путевку в летний лагерь не всем по карману. Родительская доплата составляет, в среднем, 25 тыс. рублей. Дети-льготники, конечно, тоже есть, но все равно лагеря порой не могут организовать третью смену, потому что нет детей, чтобы ее укомплектовать. 

Отдельно надо сказать про детей, разъезжающих на транспортных средствах. Родители могут купить мотоцикл и дать ребенку кататься, даже если он не достиг положенного возраста. Это опасное явление, чреватое ДТП с тяжелыми для ребенка-водителя  последствиями. Иногда беспечные родители оставляют ключи от транспорта на видном месте и дети, улучив момент, берут их и начинают самостоятельно ездить. В современной демографической ситуации, когда на счету каждый ребенок, с подобным ведут активную борьбу. Наиболее радикальным способом является конфискация полицией транспортных средств. 

Чтобы дети были чем-то заняты, по всей республике проводят различные мероприятия, в которых участвуют как местные ребятишки, так и приезжие. Это может отвлечь их от нелегального купания в деревенской реке.

Фото: loon.site

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