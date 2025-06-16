Трех «обнальщиков» обнаружили в Иркутске

В Иркутской области задержана компания из трех граждан, которые за определенный процент обналичивали деньги. С 2019 года по сегодняшний день троица заработала на таких операциях свыше 35 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Иркутской области.



Выяснилось, что 28-летний иркутянин решил обналичивать деньги, не имея лицензии. Для этого он привлек двух своих знакомых 22 и 33 лет. Фигуранты зарегистрировали как ИП и проводили часть транзакций через себя. Кроме того, за деньги предлагали своим знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов».

«За каждый перевод организатор получал от 5 до 12%, после чего выплачивал „зарплату“ своим компаньонам», — говорится в сообщении.

Следователи выявили порядка 100 фирм, которые пользовались услугами «теневых банкиров», чтобы скрыть свои деньги от государства, а также больше 20 ИП, вовлеченных в преступную деятельность.

Во время обысков оперативники изъяли документы, карты и другие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», санкции которой предусматривают до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

Фото: Номер один